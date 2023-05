Roland Garros: Nuno Borges não resiste a Schwartzman

Nuno Borges (80.º ATP) foi esta quarta-feira eliminado da 2.ª ronda de Roland Garros, ao perder frente o argentino Diego Schwartzman (95.º), por 3-0.O português, que na estreia havia derrotado o norte-americano John Isner (90.º), foi derrotado pelo antigo top-10 por 7-6(3), 6-4 e 6-3.Especialista em terra batida, Schwartzman já esteve nas meias-finais em Roland Garros em 2020, tendo ainda duas presenças nos quartos de final do 'major' parisiense, em 2018 e 2021.A participar pela quinta vez num torneio do Grand Slam, Nuno Borges atingiu pela segunda vez a segunda ronda de singulares, depois de já o ter feito no Open dos Estados Unidos em 2022.Portugal fica com Francisco Cabral como representante ainda em prova, no torneio de pares.