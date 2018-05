Continuar a ler

O ‘vestido’ de Serena mereceu inclusive o comentário da arqui-inimiga Maria Sharapova.

"A Nike sempre gostou de ‘afirmar’ as suas ideias, pelo que isto não me surpreendente", confessou a ex-bicampeã em Roland Garros, que regressou ontem à competição com uma vitória sobre Rachel Hogenkamp por 6-1, 4-6 e 6-3, naquela que foi a sua primeira participação em Roland Garros depois da suspensão por doping e de ter sido ‘rejeitada’ pela organização (que lhe negou um convite) no ano passado.





Serena Williams voltou num 'macacão' e ninguém se calou

Um dos grandes temas em torno do regresso de Serena Williams a Roland Garros… foi o seu equipamento. A norte-americana apareceu em court com um macacão preto e no final explicou a ideia do equipamento."Representa todas as mães que andam por aí, que depois de serem mães voltaram e tentaram continuar a ser ferozes. É isso que este equipamento representa. Não podes derrotar um ‘macacão!’. É entusiasmante, porque sinto-me como a super-heroína que sempre sonhei ser", disparou a norte-americana de 36 anos,no final do encontro.

Autor: José Morgado