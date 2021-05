Serena Williams apura-se para a segunda ronda de Roland Garros

A tenista norte-americana Serena Williams, sétima cabeça de série, apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a romena Irina Begu.

Na estreia das sessões noturnas em Roland Garros, Williams, vencedora por três vezes do torneio parisiense e que procura igualar o recorde de títulos do Grand Slam, fixado em 24 pela australiana Margaret Court, ultrapassou a atual 74.ª em 1:44 horas, com os parciais de 7-6 (6) e 6-2.

Na próxima ronda, a norte-americana vai defrontar Mihaela Buzarnescu, outra romena, que ocupa presentemente o 174.º posto da hierarquia mundial.