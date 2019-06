A tenista norte-americana Serena Williams foi este sábado eliminada na terceira ronda de Roland Garros, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com a compatriota Sofia Kenin.Serena Williams, que procurava o seu 24.º Major e o quarto título no Grand Slam parisiense, foi derrotada por Kenin, 35.ª da hierarquia, por 6-2, 7-5, em uma hora e 32 minutos.Desde Wimbledon em 2014 que a 10.ª jogadora do mundo não era eliminada numa fase tão precoce de uma prova do Grand Slam.Kenin, que chega pela primeira vez aos oitavos de final de um Major, vai agora defrontar a australiana Ashleigh Barty, oitava cabeça de série.