Simona Halep apura-se para a terceira ronda do Roland Garros Detentora do troféu, bateu a polaca Magda Linette, 87.ª do ranking mundial, por 6-4, 5-7, 6-3