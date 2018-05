Continuar a ler

A romena, que nunca venceu um Grand Slam - foi finalista vencida em Roland Garros em 2014 e 2017 e no Open da Austrália em 2018 - entrou hoje mal no encontro, com derrota no primeiro set, mas acabou por recuperar.



A romena Simona Halep, primeira favorita e líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de ténis de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que decorre em Paris.No maior torneio mundial de terra batida, Halep venceu a norte-americana Alison Riske, 83.ª do mundo, por 2-6, 6-1 e 6-1, ao cabo de uma hora e 37 minutos de jogo.

Autor: Lusa