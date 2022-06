Swiatek vence Kasatkina e regressa à final de Roland Garros depois do triunfo em 2020

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, qualificou-se esta quinta-feira pela segunda vez para a final de Roland Garros, depois da vitória em 2020, ao vencer a russa Daria Kasatkina em dois sets, somando o 34.º triunfo consecutivo.

Swiatek vai marcar presença na 10.ª final da carreira, sexta da temporada, depois vencer a russa, número 20 mundial, que está competir sob bandeira neutra, pelos parciais de 6-2 e 6-1, num encontro que teve a duração de uma hora e quatro minutos.

A polaca, de 21 anos, chega pela segunda vez à final de um 'Grand Slam', novamente na terra batida parisiense, e vai defrontar no encontro decisivo a vencedora do encontro entre a italiana Martina Trevisan, n.º 59 do 'ranking' WTA, e a norte-americana Cori Gauff, 23.ª.