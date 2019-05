Thiem vence Bublik na segunda ronda de Roland Garros

O tenista austríaco Dominic Thiem, quarto cabeça de série, venceu esta quinta-feira em quatro sets o cazaque Alexander Bublik, na segunda ronda do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, que decorre em Paris.





Thiem, quarto classificado do ranking mundial, impôs-se a Bublik, 91.º classificado da hierarquia ATP, pelos parciais de 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 e 7-5, após duas horas e 33 minutos de confronto.Na terceira ronda do torneio parisiense em terra batida, equivalente aos 16 avos de final, o tenista austríaco, de 25 anos, vai defrontar o uruguaio Pablo Cuevas, número 47 do mundo.