Tsitsipas apura-se para os oitavos de final de Roland Garros

Stefanos Tsitsipas, recente campeão do Estoril Open, qualificou-se este sábado para os oitavos de final do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao vencer em quatro sets o sérvio Filip Krajinovic.





O tenista grego, sexto do ranking mundial, impôs-se na terceira ronda a Krajinovic, 60.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 7-5, 6-3, 6-7 (7) e 7-6 (8), após três horas e 38 minutos de um confronto que se iniciou na sexta-feira, mas foi interrompido e só ficou concluído este sábado.Tsitsipas, de 20 anos, sexto cabeça de série, vai defrontar nos oitavos de final do torneio francês em terra batida o vencedor do encontro de este sábado entre o suíço Stan Wawrinka, 28.º do ranking, e o búlgaro Grigor Dimitrov, número 46 do mundo.