Zverev apura-se pela primeira vez para as meias-finais de Roland Garros Alemão vai agora medir forças com o vencedor do duelo entre Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas





• Foto: Lusa/EPA