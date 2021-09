Medvedev aproxima-se mas mantém-se atrás de Djokovic no ranking ATP

O campeão do Open dos Estados Unidos, Daniil Medvedev, encurtou a distância que o separa de Novak Djokovic no ranking mundial de ténis, mas mantém-se atrás do líder sérvio, que falhou domingo a conquista do 21.º major da carreira.

O jovem russo, de 25 anos, alcançou o seu primeiro título do Grand Slam, em Nova Iorque, e impediu Novak Djokovic de escrever nova página na história do ténis mundial, mas na hierarquia ATP, atualizada esta segunda-feira, permanece na segunda posição, embora a uma distância mais curta.

No rescaldo do último major da temporada, o top 10 do ranking ATP sofreu, contudo, várias alterações, entre as quais a subida do russo Andrey Rublev ao quinto lugar, registando esta segunda-feira o seu melhor ranking de sempre

Já o austríaco Dominic Thiem, que por estar lesionado no pulso direito não defendeu o título conquistado há um ano em Flushing Meadows, desceu ao oitavo posto, ao passo que o espanhol Rafael Nadal, também ausente do Open dos Estados Unidos devido a uma mazela no pé direito, caiu para a sexta posição.

No sentido inverso, o italiano Matteo Berrettini, quarto finalista em Nova Iorque, subiu um degrau e é sétimo colocado, assim como norueguês Casper Ruud conseguiu ascender uma posição e alcançar o décimo lugar, logo atrás do suíço Roger Federer, também ausente dos courts com uma lesão no joelho direto.

Entre os portugueses, Pedro Sousa mantém-se como número um, ao figurar no 127.º lugar na hierarquia mundial, enquanto João Sousa é número 150 e Frederico Silva 184.º colocado, após descer esta semana quatro posições.

Gastão Elias, por sua vez, após ter disputado a terceira ronda da fase de qualificação em Flushing Meadows, trepou 17 posições e está no 215.º posto, ao passo que João Domingues é 242.º classificado. Nuno Borges, no 271.º lugar, é o último jogador português entre o top 300 mundial.