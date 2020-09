Andy Murray afastado na segunda ronda do US Open

O tenista britânico Andy Murray foi afastado na segunda ronda do torneio norte-americano US Open pelo jovem canadiano Félix Auger-Aliassime, que o bateu por 6-2, 6-3 e 6-4.

O tenista canadiano de 20 anos, 21.º do ranking mundial e 15.º cabeça de série do torneio, precisou de duas horas e sete minutos para derrotar Andy Murray, vencedor do Grand Slam norte-americano em 2012 e que é atualmente 115.º do ranking mundial.

Félix Auger-Aliassime vai defrontar na terceira ronda o vencedor do jogo entre o britânico Daniel Evans, 31.º do ranking mundial, e o francês Corentin Moutet, 77.º.