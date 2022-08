Berrettini e Andy Murray regressam à terceira ronda do US Open

O italiano Matteo Berrettini e o britânico Andy Murray asseguraram esta quarta-feira o regresso à terceira ronda do Open dos Estados Unidos, em Flushing Meadows, onde a número três mundial, Maria Sakkari, foi eliminada e João Sousa venceu nos pares.

O antigo número um do mundo e campeão do quarto major da temporada em 2012, Andy Murray, abriu a sessão diurna de hoje no Arthur Ashe Stadium com uma vitória, um tanto sofrida, diante do norte-americano Emilio Nava, 203.º colocado no 'ranking' ATP, em quatro 'sets', com os parciais de 5-7, 6-3, 6-1 e 6-0.

Depois de um início de encontro menos bem-sucedido, o experiente britânico, tricampeão do Grand Slam, conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos e, ganhando 14 dos últimos 15 jogos, apurou-se pela primeira vez, nos últimos seis anos, para a terceira ronda em Nova Iorque. "Ele comandou muitos dos pontos no primeiro 'set'. Quando comecei a bater mais forte na bola e mais profunda, fiquei em posição de ser eu a comandar as jogadas", comentou em 'court' o atual 51.º classificado na hierarquia ATP.

Apesar de garantir que esta é a fase em que se sente "melhor fisicamente nos últimos anos", o antigo bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016), operado em 2019 para reconstruir a anca direita, vai ter uma tarefa bastante difícil na fase seguinte da prova, já que terá pela frente Matteo Berrettini.

O italiano, número 14 do mundo, anulou um 'set point' no quarto parcial frente ao francês Hugo Grenier (119.º ATP), que entrou no quadro principal como 'lucky loser', e alcançou o triunfo por 2-6, 6-1, 7-6 (7-4) e 7-6 (9-7), assegurando o regresso à terceira eliminatória, depois de ter atingido as meias-finais do torneio norte-americano em 2019 e os quartos de final em 2021.

Assim como Murray e Berrettini, o espanhol Pablo Carreño-Busta (15.º), recentemente vencedor do Masters 1.000 de Montreal, também afastou o seu adversário, o cazaque Aexander Bublik (47.º), com os parciais de 4-6, 6-4, 6-3 e 7-6 (7-5), marcando encontro na próxima ronda com o australiano Alex De Minaur (20.º), responsável pela derrota do chileno Cristian Garin, por 6-3, 6-0, 4-6 e 6-2.

No quadro de pares, o português João Sousa e o seu parceiro brasileiro Marcelo Demoliner qualificaram-se para a segunda jornada , depois de superarem na estreia o argentino Horacio Zeballos (9.º no 'ranking' de pares) e o espanhol Marcel Granollers (11.º pares), por 3-6, 7-6 (7-3) e 7-6 (10-4).

Após a qualificação histórica de dois representantes nacionais para a segunda ronda de singulares de um torneio do Grand Slam, o vimaranense, de 33 anos, continua a somar triunfos em Flushing Meadows, onde em 2018 disputou os oitavos de final com o sérvio Novak Djokovic.

Na competição feminina, mais uma surpresa a marcar a sessão diurna com o desaire da grega Maria Sakkari, número três mundial, ante a esquerdina chinesa Xiyu Wang (75.ª WTA), pelos parciais de 3-6, 7-5 e 7-5.

Depois de ficar pelos oitavos de final no Open da Austrália, na segunda ronda em Roland Garros e na terceira em Wimbledon, Sakkari voltou a não conseguir confirmar o seu teórico favoritismo e juntou-se à romena Simona Halep (7.ª) e Daria Kasatkina (9.ª) no grupo de jogadoras do 'top-10' precocemente eliminadas.

Enquanto Xiyu Wang, apoiada este ano com cerca de 24 mil euros pelo Programa de Desenvolvimento de Jogadores do Grand Slam, se vai estrear na terceira ronda de um 'major', a tunisina Ons Jabeur, vice-campeã de Wimbledon, bateu a norte-americana Hana Mandlikova, pelos parciais de 7-5 e 6-2, para defrontar outra jogadora da casa, Shelbey Rogers, no próximo desafio.

A fechar a sessão diurna no Arthur Ashe Stadium, a jovem anfitriã Coco Gauff (12.ª), de 18 anos, também garantiu a manutenção em Nova Iorque, ao impor-se à romena Elena Gabriela Ruce (101.ª) em apenas dois 'sets', por 6-2 e 7-6 (7-4), ao fim de uma hora e 36 minutos.