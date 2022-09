Berrettini segue para os oitavos-de-final após bater ex-número um e campeão Murray

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista italiano Matteo Berrettini, 13.º cabeça de série, apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do US Open após um duelo de quase quatro horas com o britânico Andy Murray, que acabou por vencer em quatro sets.



Em Nova Iorque, Berrettini, 14.º do ranking mundial, venceu o antigo líder da hierarquia (e agora 51.º) por 6-4, 6-4, 6-7 (1-7) e 6-3, após três horas de 45 minutos de encontro, e confirmou a continuidade na quarta e última prova do Grand Slam.

Murray despede-se de Flushing Meadows precisamente 10 anos depois do seu primeiro e único título no US Open, quando bateu o sérvio Novak Djokovic, em 2012.

O jogador italiano vai agora defrontar na próxima ronda o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 39.º do ranking, que ultrapassou o colombiano Daniel Galán igualmente em quatro 'sets' (6-4, 5-7, 6-4 e 6-4).