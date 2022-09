Carlos Alcaraz conquista US Open e assume liderança do ranking mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou este domingo o US Open, o seu primeiro Grand Slam, ao vencer na final norueguês Casper Ruud, e vai subir do quarto ao primeiro lugar do ranking mundial de ténis.

Aos 19 anos, Alcaraz, que se impôs a Ruud, sétimo da hierarquia, por 6-4, 2-6, 7-6 (1) e 6-3, em três horas e 23 minutos, vai tornar-se no mais jovem líder mundial de sempre, ultrapassando o registo do australiano Lleyton Hewitt, que em 2000 chegou ao topo com 20 anos e nove meses.

O tenista natural de Múrcia conquistou o seu primeiro Grand Slam na sua primeira final deste tipo de torneios, somando o seu sexto título, depois das vitórias nos Masters 1.000 de Madrid e Miami e em Barcelona e no Rio de Janeiro, em 2022, e em Umag, no ano passado, em sete finais, tendo saído derrotado em Umag e Hamburgo, já este ano.

Em Flushing Meadows, Alcaraz bateu Rudd, de 23, que voltou a perder na final de Grand Slam depois da derrota em Roland Garros, em junho, frente ao espanhol Rafael Nadal, naquela que foi a sua 13.ª final, contando oito vitórias, em Gstaad e em Genebra, em 2021 e 2022, em Buenos Aires, em 2020 e este ano, tendo ainda outras no ano passado, em San Diego, Kitzbuhel e Bastad.