Caroline Wozniacki impressiona no regresso

Caroline Wozniacki surpreendeu tudo e todos nos últimos meses ao anunciar o seu regresso à competição quase quatro anos e dois filhos depois, afirmando que se sentia em condições de lutar por grandes títulos. Prometeu… e cumpriu. Em plena sessão noturna do Arthur Ashe Stadium, a dinamarquesa voltou às grandes vitórias para se qualificar para a 3ª ronda do US Open, prova na qual foi vice-campeã em 2009 e 2014. A tenista de 33 anos derrotou a sua contemporânea checa — e uma das suas maiores rivais (7-8 agora no confronto direto) — Petra Kvitova, 11ª WTA e a fazer a sua melhor época dos últimos anos, por 7-5 e 7-6(5). É a primeira vitória de Wozniacki sobre uma top 20 desde… novembro de 2018, quando superou precisamente Kvitova nas WTA Finals! "É incrível vencer uma jogadora e uma campeã tão brutal como a Petra", admitiu.

O quadro feminino ainda não ofereceu grandes surpresas: Iga Swiatek (1ª WTA), Aryna Sabalenka (2ª), Elena Rybakina (4ª) e Coco Gauff (6ª), algumas das principais favoritas, já estão na 3ª ronda.