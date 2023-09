Coco Gauff arrasa Ostapenko e apura-se pela primeira vez para as 'meias' do US Open

A tenista norte-americana Coco Gauff apurou-se esta terça-feira pela primeira vez em singulares para as meias-finais do US Open, ao derrotar sem dificuldade a letã Jelena Ostapenko. No último Grand Slam da temporada que decorre em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a jovem de 19 anos, atual número 6 do ranking WTA, bateu a número 20 mundial em 1:08 horas pelos parciais de 6-0 e 6-2.

O encontro foi marcado principalmente pelos erros não forçados de Ostapenko, uma característica bem recorrente na letã. Ao todo a jogadora de 26 anos cometeu 36 erros não forçados, contra os 14 de Gauff e fez menos um winner (12 contra 13).

Com esta vitória, Gauff alcança a 10.ª vitória consecutiva e torna-se na mais jovem jogadora americana a marcar presença nas meias-finais do US Open desde 2001, quando Serena Williams atingiu a mesma ronda. Por outro lado, a letã, que na ronda anterior tinha surpreendido e eliminado a número um do ranking mundial Iga Swiatek, perde a oportunidade de também ela alcançar pela primeira vez na carreira as meias-finais do torneio.

Nas meias finais, Gauff vai enfrentar a vencedora do duelo entre Sorana Cirstea (30.ª) e Karolina Muchova (10.ª), que decorre na madrugada desta quarta-feira.