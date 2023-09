Coco Gauff conquista US Open

A jovem norte-americana Coco Gauff conquistou este sábado o US Open, ao bater na final a bielorrussa Aryna Sabalenka em três sets, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-2. Aos 19 anos, a tenista norte-americana natural de Delray Beach, na Florida, sexta cabeça de série, consegue o seu primeiro Grand Slam, naquele que é, nas contas globais, o sexto título da sua ainda curta carreira - mas claramente o mais importante.Esta noite, num Arthur Ashe Stadium lotadíssimo, Gauff até começou mal e perdeu o primeiro parcial de forma clara para a segunda pré-designada, mas com uma recuperação incrível conseguiu dar a volta e vencer perante uma Sabalenka que, apesar de ter sido derrotada nesta decisão, sai dos Estados Unidos como a nova líder do ranking feminino.Note-se que Coco Gauff consegue devolver aos Estados Unidos um título de singulares feminino, algo que não se via desde 2017, quando Sloane Stephens superou a também norte-americana Madison Keys. No total, os EUA têm 93 conquistas no seu Grand Slam, 26 deles na era Open (desde 1968).