Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Djokovic avança para as meias-finais do US Open ao bater Berrettini Sérvio vai agora defrontar o alemão Alexander Zverev





Djokovic avança para as meias-finais do US Open ao bater Berrettini