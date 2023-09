Djokovic conquista US Open e reforça estatuto de lenda

O sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo, pela quarta vez na sua carreira, o US Open, ao derrotar na final, em três sets, o russo Daniil Medvedev, com parciais de 6-3, 7-6 (5) e 6-3. Apesar de ter sido resolvido em sets diretos, esta decisão foi carregada de emoção, tendo sido apenas definida ao cabo de praticamente 3 horas e 20 minutos.Com esta conquista, o sérvio reforça o estatuto de tenista com maior número de Grand Slam conquistados. São agora 24, mais 2 do que Rafael Nadal e 4 do que Roger Federer. Para Medvedev esta foi a quarta derrota numa final em torneios desta magnitude - apenas venceu uma, precisamente no US Open, em 2021... diante de Djokovic.