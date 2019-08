Dominic Thiem cai na primeira ronda

O tenista austríaco Dominic Thiem, quarto jogador do mundo, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, ao perder frente ao italiano Thomas Fabbiano.





Thiem, que se apresentou debilitado devido a um vírus, perdeu frente ao 87.º da hierarquia mundial por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-2, em encontro que durou duas horas e 26 minutos.Na próxima ronda, Fabbiano vai defrontar o cazaque Alexander Bublik (75.º).