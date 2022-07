Fãs de Djokovic lançam petição para o tenista entrar nos EUA sem vacina contra a covid-19

Os fãs do Novak Djokovic recorreram a uma petição para que o tenista possa participar no US Open. Um dos principais requisitos para entrar nos Estados Unidos é estar vacinado contra a covid-19 e esse é neste momento o maior obstáculo do ex-número 1 mundial.A competição disputar-se-á este verão, de 29 de agosto a 11 de setembro, em Nova Iorque. Por enquanto Djokovic, que sempre se recusou vacinar-se, não poderá participar no torneio, pois não reúne as condições necessárias, impostas pelo governo norte-americano, para entrar no país.A petição pública já conta com 12 mil assinaturas e foi lançada na plataforma ‘change.org’. Foi divulgada a 21 de junho e nela pode ler-se: "Nesta fase de pandemia, não há razão para não permitir que Djokovic jogue o US Open. O governo dos Estados Unidos e a Federação de Ténis dos Estados Unidos devem trabalhar de forma a permitir que ele possa jogar. Tornem isto possível".Não é a primeira vez que o tenista é prejudicado por não estar vacinado. No início do ano falhou a participação do Open da Austrália, depois de ter viajado para Melbourne e de ter sido deportado.Em Roland Garros conseguiu jogar (perdeu frente a Rafael Nadal nos quartos-de-final) e há um mês disputou o torneio do Wimbledon, que ganhou, alcançando assim o 21.º torneio do Grand Slam da carreira.Para os fãs ainda há esperança na participação no US Open, o último 'major' da época.