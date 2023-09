Festa faz-se à americana em Flushing Meadows

Os norte-americanos podem não viver hoje em dia os tempos auspiciosos em que dominavam quase sozinhos o ténis mundial, mas continuam a ser a grande potência da modalidade em termos de volume de talento (são o país com mais jogadores no top 100 ATP e WTA) e ontem viveram mais uma jornada de grande sucesso no US Open, ao ‘colocarem’ três tenistas nos quartos de final.

Está inclusivamente já garantido um jogador da casa nas meias-finais masculinas, uma vez que Ben Shelton, de 20 anos, e Frances Tiafoe, de 25, se vão defrontar nos ‘quartos’. Ontem, Tiafoe (10º ATP) derrotou o australiano Rinky Hijikata (110º) por 6-4, 6-1 e 6-4, ao passo que Shelton (47º), eliminou o compatriota Tommy Paul (12º), por 6-4, 6-3, 4-6 e 6-4. Shelton cometeu a proeza de executar (duas vezes seguidas) o serviço mais rápido de sempre do torneio, a 239k/h.

Na competição feminina, Coco Gauff, de 19 anos, qualificou-se para o top 8 pelo segundo ano seguido, ao acabar com o excelente regresso aos Grand Slams de Caroline Wozniacki, ex-líder mundial, por 6-3, 3-6 e 6-1. Sorana Cirstea e Karolina Muchova (ambas em estreia) também acederam à próxima fase.