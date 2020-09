Final antecipada em Nova Iorque

Dominic Thiem, de 27 anos, e Daniil Medvedev, de 24, vão defrontar-se hoje nas meias-finais do US Open, naquela que é uma espécie de final antecipada num Grand Slam que vai, definitivamente, coroar um novo campeão de Majors ao fim de seis anos (Marin Cilic no US Open 2014).

O austríaco (3º ATP) e o russo (5º) são os dois tenistas com melhor ranking ainda em competição e os únicos dois que já estiveram em finais de Grand Slam. Thiem é vice-campeão de Roland Garros (2018 e 2019) e do Open da Austrália (2020), ao passo que Medvedev só perdeu na final do US Open 2019.

A jornada de meias-finais masculinas abre às 20 horas, com um duelo entre o alemão Alexander Zverev, 23 anos e 7º ATP, e o espanhol Pablo Carreño Busta, 29 anos e 27º ATP.

Ontem, já depois do fecho da nossa edição, jogaram-se as meias-finais femininas, que definiram o elenco da final que sobe ao court já amanhã em Nova Iorque, às 21 horas.