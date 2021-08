Gastão Elias avança para a segunda ronda do qualifying do US Open

O tenista português Gastão Elias assegurou o apuramento para a segunda ronda da fase de qualificação do US Open, quarto major da temporada, ao bater na estreia o francês Hugo Grenier, em três sets.

O jogador da Lourinhã, 233.º classificado no ranking ATP, conseguiu superar o adversário gaulês (242.º ATP), de 25 anos, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-4, ao fim de duas horas e 15 minutos, e assegurou a continuidade em prova.

Depois de quebrado uma única vez, no seu primeiro jogo de serviço, durante parcial inaugural, Elias, de 30 anos, reagiu bem e estabeleceu a igualdade no marcador com um 'break' também no serviço de abertura de Grenier no segundo set.

Na partida decisiva, Gastão Elias, que chegou a estar em desvantagem por 0-3, devolveu o break no sétimo jogo e, após confirmar no nono jogo o seu ascendente diante Grenier, assistido em court à perna esquerda, tornou-se no primeiro português a ganhar na abertura do qualifying do Open dos Estados Unidos deste ano.

Confirmado o triunfo, o representante nacional vai medir forças na fase seguinte com o norte-americano Ulisses Blanch, carrasco do lisboeta Pedro Sousa também na estreia, por duplo 6-4.