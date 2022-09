Iga Swiatek conquista US Open ao bater Ons Jabeur

A número um mundial, a polaca Iga Swiatek, derrotou este sábado a tunisina Ons Jabeur na final do Open dos Estados Unidos, em dois sets, e conquistou o seu terceiro título do Grand Slam, em Nova Iorque. A final feminina do quarto e último major da temporada colocou frente a frente as duas melhores tenistas da época e únicas a atingirem a final de dois torneios do Grand Slam em 2022.





Mas, em Flushing Meadows, acabou por levar a melhor Swiatek, a líder do ranking WTA, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-5), ao fim de uma hora e 51 minutos.A bicampeã de Roland Garros (2020 e 2022) revelou-se muito segura e assertiva na primeira partida, dominando em todas as áreas do jogo, enquanto a adversária, quinta colocada na hierarquia mundial, não foi capaz de colocar em prática o seu jogo, cometendo muitos erros.Após ceder sete jogos consecutivos, sofrendo três breaks seguidos, Ons Jabeur conseguiu, ainda assim, reagir e restabelecer a igualdade no marcador (4-4) no segundo set, só concedendo o triunfo num tiebreak em que chegou a liderar por 5-4, já depois de ter anulado um match point.No final, a estatística do encontro disputado num repleto Arthur Ashe Stadium atribuiu 19 'winners' e 30 erros não forçados a Swiatek contra os 14 pontos ganhantes e 33 faltas não provocadas da tunisina, de 28 anos, que nunca conquistou um título em piso rápido.Após somar 37 triunfos consecutivos esta temporada, Iga Swiatek, de 21 anos, tornou-se na primeira polaca a vencer o Open dos Estados Unidos, alcançando o sétimo troféu do ano e dilatando a vantagem sobre a segunda classificada do ranking WTA, agora ocupado por Ons Jabeur.