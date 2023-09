Iga Swiatek imparável e norte-americanos avançam para os 'oitavos' do US Open

A número um mundial, a polaca Iga Swiatek, regressou esta sexta-feira aos oitavos de final do US Open, a decorrer em Nova Iorque, onde os norte-americanos Frances Tiafoe, Tommy Paul e Ben Shelton também venceram.

Numa jornada de despedida para o português Francisco Cabral e o parceiro brasileiro Rafael Matos, após a derrota diante do neerlandês Tallon Griekspoor e do australiano Thanasi Kokkinakis, por 4-6, 6-4 e 6-4, a campeã em título gastou apenas 49 minutos para eliminar a melhor amiga, a eslovena Kaja Juvan (145.ª WTA), em dois sets, pelos parciais de 6-0 e 6-1.

Graças a uma exibição autoritária, pautada por 21 winners e apenas cinco erros não forçados, Swiatek assinou a terceira vitória consecutiva sobre a adversária e 10.º triunfo seguido no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova Iorque, após a conquista do título em 2022.

"O meu nível foi alto e não cometi muitos erros não forçados. Estou contente com a minha exibição e, de um modo geral, comecei e mantive-me disciplinada, sem mudar o nível de jogo até ao fim do encontro.", afirmou a tenista polaca.

Nos oitavos de final, Iga Swiatek, de 22 anos, vai defrontar a letã Jelena Ostapenko (26.ª WTA), que hoje superou a norte-americana Bernarda Pera (73.ª WTA) em três equilibrados parciais, decididos por 4-6, 6-3 e 6-3, ao fim de uma hora e 48 minutos.

Ao contrário de Swiatek, a checa Karolina Muchova, que figura no 10.º lugar no ranking WTA, sentiu algumas dificuldades para se impor ante a norte-americana Taylor Townsend (132.º WTA), que só cedeu pelos parciais de 7-6 (0) e 6-3, ao cabo de uma hora e 55 minutos.

Quem também seguiu em frente na prova feminina foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, de regresso à competição três anos e meio depois da retirada do circuito, após o triunfo arrancado a ferros à anfitriã Jennifer Brady, ao cabo de três sets, resolvidos por 4-6, 6-3 e 6-1.

O próximo desafio da duas vezes vice-campeã do Open dos Estados Unidos (2009 e 2014) será com a vencedora do encontro entre a norte-americana Coco Gauff e a belga Elise Mertens, agendado para domingo.



Sem surpresas no masculino

No quadro de singulares masculinos, Frances Tiafoe, Tommy Paul e Ben Shelton continuam a fazer as honras da casa e a alimentar as esperanças do público norte-americano de ver um tenista local voltar a vencer o último 'major' da temporada, desde Andy Roddick, em 2003.

Depois de Tommy Paul (14.º ATP) precisar de quatro sets, por 6-1, 6-0, 3-6 e 6-3, para afastar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (21.º ATP), foi a vez do jovem Shelton, de 20 anos, ultrapassar o russo Aslan Karatsev (77.º ATP) também em quatro parciais, por 6-4, 3-6, 6-2 e 6-0.

Já o número 10 mundial, semifinalista há um ano em Flushing Meadows, só conseguiu o apuramento para a quarta ronda no tiebreak do quarto set disputado com o francês Adrian Mannarino (35.º ATP), que acabou por perder por 4-6, 6-2, 6-3 e 7-6 (8-6), ao fim de duas horas e 55 minutos de um encontro disputado no Louis Armstrong Stadium.