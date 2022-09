Iga Swiatek na terceira ronda do US Open após afastar Sloane Stephens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista polaca Iga Swiatek, número um do ranking mundial WTA, apurou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, após ultrapassar a norte-americana Sloane Stephens, em dois parciais.

Diante da atual 51.º colocada da hierarquia ATP e campeã de 2017, a primeira pré-designada do 'major' norte-americano impôs-se por 6-3 e 6-2, ao cabo de uma hora e 15 minutos.

Na terceira ronda em Flushing Meadows, Nova Iorque, a polaca vai enfrentar a norte-americana Lauren Davis (105.º).