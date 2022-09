Iga Swiatek segue em frente no US Open após derrotar Lauren Davis

A número um mundial Iga Swiatek qualificou-se no sábado para os oitavos de final do US Open, quarto e último 'major' da temporada, ao vencer a norte-americana e 105.ª do 'ranking' WTA, Lauren Davis.

Menos de duas horas chegaram para a polaca ganhar pelos parciais 6-3 e 6-4.

A jogadora polaca vai agora enfrentar ou a alemã Julie Niemeier (108.ª) ou a chinesa Qinwen Zheng (39.ª), numa tentativa de garantir pela primeira vez no torneio uma presença nos quartos de final.