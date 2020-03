Instalações do US Open recebem 350 camas hospitalares

As instalações de Centro Nacional de Ténis Billie Jean King, onde se disputa anualmente o US Open, serão utilizadas para a colocação de 350 camas hospitalares, devido à pandemia de covid-19, informou esta terça-feira a associação norte-americana da modalidade.

Os campos cobertos começarão a converter-se em instalações médicas a partir de quarta-feira e as cozinhas do recinto Louis Armstrong, o segundo maior do complexo de Flushing Meadows, serão utilizadas para a confeção de 25.000 refeições diárias destinadas a doentes, trabalhadores e voluntários.

As autoridades nova-iorquinas esperam aumentar em 87.000 camas hospitalares a capacidade de resposta da cidade, um dos locais mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos, país com o maior número de casos confirmados de infeção (164.610), tendo-se registado 3.170 mortes.