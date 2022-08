João Sousa antecipa estreia no US Open: «Só este ano já o defrontei três vezes...»

João Sousa e Nuno Borges são os dois tenistas portugueses com presença assegurada no quadro principal do Open dos Estados Unidos, entre 29 agosto e 11 de setembro, em Nova Iorque, onde Francisco Cabral se junta nos pares.

O vimaranense, número um nacional, garantiu o regresso direto a Flushing Meadows por via do ranking ATP, uma vez que ocupa o 59.º lugar mundial, enquanto o jovem maiato, de 25 anos, ultrapassou as três rondas da fase de qualificação para se estrear no quadro principal do quarto e último Major da temporada. Bem mais experiente, Sousa, de 33 anos, vai disputar pela 12.ª vez o torneio norte-americano e, apesar de ter sofrido uma lesão recentemente, diz estar a recuperar bem para entrar em ação frente ao norte-americano Mackenzie McDonald (77.º ATP).

"Tive um pequeno contratempo no ombro direito, em Montreal. O objetivo era jogar em Montreal, Cincinnati, Winston-Salem e depois o último torneio da gira norte-americana em Nova Iorque, no entanto não consegui jogar o Masters 1.000 de Cincinnati. Felizmente nesta semana o ombro já esteve bastante melhor, quase a 100%, e a verdade é que a preparação não tem sido a ideal, mas, dentro do possível, tem sido boa", contou o minhoto, em declarações à Lusa.

Depois de conquistar o seu quarto título ATP em Pune, em fevereiro, e de disputar a final do ATP 250 de Genebra, em maio, João Sousa não conseguiu vencer dois encontros consecutivos, mas garante que isso não afeta a sua confiança.

"Apesar de não ter vencido muitos encontros, sinto-me a jogar bem. O Open dos Estados Unidos é um torneio que gosto muito de jogar e onde já fiz bons resultados, por isso dá sempre motivação para voltar a jogar bem aqui", explica, referindo-se à terceira ronda em 2013, quando perdeu diante Novak Djokovic, e em 2016, e aos oitavos de final em 2018, ano em que foi travado novamente pelo sérvio.

Nos últimos três anos o vimaranense ficou pela ronda inaugural, em 2019 e 2020 do quadro principal e em 2021 do qualifying, e nesta edição do torneio do Grand Slam espera um "encontro difícil" a abrir contra Mackenzie McDonald, de 27 anos, que lidera o confronto direto esta temporada (2-1).

"Obviamente que nos 'majors' não existem encontros fáceis, todos querem jogar bem e jogam ao mais alto nível. Vai ser um encontro difícil contra um jogador da casa, que conheço bem. Só este ano já o defrontei três vezes, mas vou preparar-me da melhor maneira, dar tudo e estar em condições para vencer este primeiro encontro", rematou Sousa.