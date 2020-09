João Sousa eliminado na primeira ronda do USA Open

João Sousa foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do Grand Slam US Open, ao perder contra o norte-americano Michael Mmoh pelos parciais 2-6, 5-7, 6-2 e 1-6.

O português, 68.º do ranking mundial, conseguiu apenas vencer um set, o terceiro (6-2), tendo sido derrotado pelo 186.º do ranking mundial em duas horas e 34 minutos.

João Sousa despede-se assim do Grand Slam norte-americano, segundo major da temporada.

Depois da suspensão do circuito durante quase cinco meses, devido à covid-19, foi criada uma 'bolha' em Flushing Meadows para a realização do torneio norte-americano, que, este ano, decorrerá à porta fechada e contará com o menor número possível de juízes de linha e apanha-bolas em 'court', entre muitas outras restrições.