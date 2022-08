Portugal vai ter dois tenistas na segunda ronda do US Open. Depois de Nuno Borges na véspera , esta terça-feira foi a vez de João Sousa também lhe seguir as pisadas e garantir o apuramento, graças a uma vitória sobre o norte-americano Mackenzie McDonald em quatro sets, com parciais de 1-6, 7-6 (4), 7-6 (4) e 6-3.Diante do 77.º colocado da hierarquia masculina, que atuava em 'casa', o português de 33 anos começou bastante mal o encontro, ao ceder o primeiro parcial de forma claríssima, mas acabou por renascer nos seguintes, ganhando o segundo e o terceiro no tie break, sempre por 7-4. Depois, no quarto, o português, 59.º da hierarquia masculina, aproveitou o momento e sentenciou o jogo em 6-3.Na segunda ronda, João Sousa terá como adversário o britânico Cameron Norrie, 9.º do ranking ATP, que na primeira ronda afastou o francês Benoit Paire em três sets, com parciais de 6-0, 7-6 (1) e 6-0.