Terminou na primeira ronda a passagem de João Sousa pelo US Open. Esta terça-feira, diante do australiano Jordan Thompson, o português caiu em três sets, perdendo com parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, não conseguindo desta forma repetir o brilharete do ano passado, onde chegou à quarta ronda.55.º colocado do ranking ATP, e vindo de dois torneios consecutivos a cair à primeira, o australiano de 25 anos desempatou o confronto direto com o português (44.º do ranking), que até agora estava em uma vitória para cada lado, ao vencer neste duelo da ronda inaugural em Flushing Meadows ao cabo de duas horas e cinco minutos de jogo.