João Sousa nos quartos-de-final do torneio de pares

João Sousa e o seu parceiro argentino Leonardo Mayer garantiram este domingo de maneira brilhante um lugar nos quartos-de-final de pares pela segunda vez na carreira, quatro anos depois da primeira, em 2015. A dupla luso argentina, que foi semifinalista do Open da Austrália este ano, está no top 8 de um Major pela terceira vez.





Depois de baterem o australiano John Peers e o finlandês Henri Kontinen na 2ª ronda, dois campeões de Grand Slam, Sousa, de 30 anos, e Mayer, de 32, superaram desta feita o brasileiro Marcelo Melo e o polaco Lukasz Kubot, segundos cabeças-de-série, campeões de Wimbledon em 2017 e vice-campeões do US Open em 2018, por 7-6 (2) e 6-3, com uma exibição de grande qualidade.Nos quartos-de-final, a dupla luso-argentina vai defrontar os campeões de Roland Garros, Andreas Mies e Kevin Krawietz, num encontro que deverá acontecer terça-feira. João Sousa, que é um dos três tenistas do Mundo que está no top 50 tanto em singulares como em pares, vai subir no ranking de duplas para, no mínimo, o 40º posto da classificação. O seu melhor ranking de pares é o 26º posto, curiosamente superior ao seu melhor de singulares (28º).