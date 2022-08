João Sousa preparado para "desafio muito grande" ante Cameron Norrie

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português João Sousa expressou satisfação, esta quarta-feira, pela estreia vitoriosa no US Open, manifestando-se preparado para o "desafio muito grande" de defrontar o britânico Cameron Norrie na segunda ronda último Grand Slam de 2022.

"O encontro foi muito exigente e por isso sabe ainda melhor. Estou muito satisfeito com o desfecho. O objetivo principal era vencer e fui ao encontro desse objetivo, apesar de ter tido um início de encontro não tão bom", observou João Sousa.

O número um nacional e 59º da ATP precisou de três horas e 29 minutos para vencer o norte-americano Mackenzie McDonald, por 1-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) e 6-3, no secundário court número sete de Flushing Meadows, onde iniciou a sua nona participação no quadro principal do quarto major da temporada.

A entrada do vimaranense - que em 2018 chegou aos oitavos de final em Nova Iorque - não foi a melhor e, em apenas 31 minutos, viu o anfitrião (77º ATP) fugir com o primeiro set.

"Consegui estar mentalmente focado e fisicamente apto para dar a volta ao encontro e acabar por vencer", explicou o jogador português.

O espírito combativo de Sousa voltou a ser, todavia, determinante e, graças a um melhor aproveitamento de pontos ganhos no segundo serviço, a que juntou um total de 40 winners, assinou a 14ª vitória individual da temporada.

No percurso de João Sousa, que se junta a Nuno Borges na segunda ronda do Open dos Estados Unidos, segue-se agora o britânico Cameron Norrie, número nove mundial, que bateu o francês Benoit Paire, com os parciais de 6-0, 7-6 (7-1) e 6-0.

"Conheço-o muito bem, tem vindo a evoluir nos últimos anos e, portanto, vai ser um desafio muito grande. É um grandíssimo jogador, mais um, aqui não há adversários fáceis. Vou tentar estar a 100% para jogar ao nível exigido para tentar vencer", assegurou.

Pela primeira vez, Portugal tem dois tenistas na segunda ronda de um torneio de singulares do Grand Slam.