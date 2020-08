Karolina Pliskova na 2.ª ronda após eliminar Anhelina Kalinina

A tenista checa Karolina Pliskova, número três mundial, apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do US Open, ao vencer a ucraniana Anhelina Kalinina, por 6-4 e 6-0.

A finalista vencida em Flushing Meadows, em 2016, fez jus ao seu estatuto e não teve problemas em 'despachar' a 145.ª colocada da hierarquia mundial em uma hora e três minutos, apesar de ter permitido o break logo a abrir o encontro, recuperando de seguida para dar início à estreia vitoriosa no segundo major da época.

Na próxima ronda, Pliskova, primeira cabeça de série do torneio, vai medir forças com a vencedora do encontro entre a italiana Jasmine Paolini, 97.ª classificada do ranking, e a francesa Caroline Garcia, 50.ª.