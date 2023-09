Medvedev e Zverev seguem para os oitavos de final do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev e o alemão Alexander Zverev carimbaram o acesso aos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, a decorrer em Nova Iorque, numa jornada em que a tunisina Ons Jabeur também seguiu em frente.

A fechar a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium, o moscovita, número três mundial e campeão do último 'major' da temporada em 2021, colocou um travão nas 12 vitórias consecutivas do argentino Sebastian Báez, que conquistou nas últimas semanas dois títulos (Kitzbuhel e Winston-Salem), com os parciais de 6-2, 6-2 e 7-6 (8-6).

Depois de ter recuperado de uma desvantagem de 2-5 no terceiro parcial e de ter desperdiçado três 'match points', o antigo número um do mundo conseguiu fechar ao fim de duas horas e 40 minutos o desafio, que chegou a ser interrompido durante 10 minutos devido à chuva.

"Sinto que ambos jogámos bem, mesmo nos dois primeiros 'sets'. Estive um pouco melhor nos pontos importantes, tudo me correu bem. No terceiro 'set' ele subiu o nível um pouco para tornar o encontro mais duro. Um pouco de sorte e algum bom jogo da minha parte para me manter no 'set'. É bom não ter acabado às 04:00 da madrugada", comentou o russo.

Na fase seguinte, Daniil Medvedev, de 27 anos, vai medir forças com o australiano Alex de Minaur, com quem perdeu recentemente nos quartos de final do Masters 1.000 de Toronto.

Já o germânico Alexander Zverev, de regresso a Nova Iorque, após a ausência em 2022, devido à lesão grave contraída em Roland Garros, precisou de quatro partidas para eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov (19.º ATP), pelos parciais de 6-7 (2-7), 7-6 (10-8), 6-1 e 6-1, e qualificar-se pela quarta vez consecutiva para os oitavos de final.

Graças ao triunfo alcançado ao cabo de três horas e 42 minutos no Louis Armstrong Stadium, o antigo número três mundial e atual 12.º classificado vai defrontar o italiano Jannik Sinner, que já havia afastado o suíço Stan Wawrinka, campeão do Open dos Estados Unidos em 2016, também em quatro 'sets', por 6-3, 2-6, 6-4 e 6-2.

Na competição feminina, a tunisina Ons Jabeur, que figura no quinto lugar no 'ranking' WTA, derrotou a checa Marie Bouzkova (31.ª WTA) ao fim de três 'sets', pelos parciais de 5-7, 7-6 (7-5) e 6-3, para assegurar o regresso à quarta ronda.

Mesmo tendo assinado 63 erros não forçados contra 56 'winners', a vice-campeã em título marcou encontro com a jovem chinesa Qinwen Zheng (23.ª WTA), de 20 anos, responsável pela eliminação da italiana Lucia Bronzetti (76.ª WTA), por 6-3, 4-6 e 6-4.

A checa Marketa Vondrousova, por sua vez, fez-se valer do seu favoritismo como número nove do mundo para se impor à russa Ekaterina Alexandrova (20.ª WTA), por 6-2 e 6-1, e garantir a manutenção no Open dos Estados Unidos, que consagrará os campeões de 2023 em 10 de setembro no USTA Billie Jean King National Tennis Center.