Nadal: «Tenho coisas muito mais importantes do que ténis para fazer»

Após ser eliminado nos oitavos de final do US Open por Frances Tiafoe, em quatro sets, Rafael Nadal admitiu que quer limpar a cabeça e dedicar-se à vida pessoal nos próximos tempos."Tenho coisas muito mais importantes do que ténis para fazer. Nesse sentido, tomarei as melhores decisões tendo por base a minha vida pessoal. Fiz um esforço aqui mas não correu como pretendia. Agora há que fazer 'reset'. É hora de começar de novo, profissionalmente falando. Vou ter o meu primeiro filho e espero que tudo corra bem", disse o tenista espanhol depois do encontro."Não costumo procurar desculpas para as derrotas. Às vezes conseguimos e noutras não. Tentei, treinei bem e estava contente, porém, faltou-me frescura, tranquilidade, entre outras coisas. O facto é este: não joguei bem e quando assim é acabas por perder. No fundo, é assim o desporto", rematou Nadal, recordista de torneios do Grand Slam (22 títulos).