Naomi Osaka segue para a segunda ronda do US Open após vencer Misaki Doi

A tenista japonesa Naomi Osaka, nona no ranking mundial, carimbou o acesso à segunda ronda do Grand Slam norte-americano US Open, ao vencer a compatriota Misaki Doi pelos parciais 6-2, 5-7 e 6-2.

A jovem nipónica de 22 anos, quarta cabeça de série do torneio, precisou de duas horas e três minutos para derrotar Misaki Doi, 81.ª do ranking mundial.

Naomi Osaka segue assim para a segunda ronda do Grand Slam norte-americano, onde vai defrontar a italiana Camila Giorgi, 74.ª do ranking mundial.