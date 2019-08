Naomi Osaka vence Magda Linette e segue para a terceira ronda

A japonesa Naomi Osaka, detentora do título, assegurou esta quinta-feira a passagem à terceira ronda do US Open, quarto e último 'Grand Slam' da temporada, ao vencer a polaca Magda Linette.





Osaka, líder do ranking WTA, sentiu menos dificuldades dos que as que encontrou na primeira ronda e, em uma hora e 53 minutos, derrotou a atual 53.ª da hierarquia, por 6-2 e 6-4.Na próxima ronda, a jogadora nipónica vai defrontar a vencedora do encontro entre a jovem prodígio norte-americana Coco Gauff (140.ª) e a húngara Timea Babos (112.ª).