Novak Djokovic bate Carballes Baena e segue para a segunda ronda

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, iniciou esta segunda-feira da melhor maneira a defesa do título no US Open em ténis, ao vencer o espanhol Roberto Carballes Baena na primeira ronda.





Djokovic necessitou apenas de uma hora e 54 minutos para se desembaraçar do atual 76.º da hierarquia mundial, vencendo por 6-4, 6-1 e 6-4.Na próxima ronda, o sérvio vai defrontar o vencedor do embate entre o norte-americano Sam Querrey (46.º) e o argentino Juan Ignacio Londero (56.º).