Novak Djokovic qualifica-se para as 'meias' do US Open

O tenista Novak Djokovic, atual número 2 do ranking mundial, derrotou, esta terça-feira, o norte-americano Taylor Fritz, qualificando-se para meias-finais do US Open pela 13.ª vez na carreira.

O sérvio, que já garantiu o regresso ao topo do ranking no final do torneio, derrotou o atual 9.º do ranking ATP, que ainda não tinha perdido qualquer set ao longo do torneio, por 6-1, 6-4 e 6-4 nos oitavos de final, após duas horas e 35 minutos.

Com esta vitória, Djokovic aumenta a vantagem no confronto direto sobre o norte-americano para 8-0 e dá mais um passo rumo ao objetivo de igualar o feito histórico de 24 títulos do Grand Slam, detido por Margaret Court.

Na meia-final, o sérvio enfrentará o vencedor do confronto que decorrerá na madrugada desta quarta-feira entre os também norte-americanos Frances Tiafoe (10.º) e Ben Shelton (47.º).

Caso chegue à final do torneio que se realiza no próximo domingo, o sérvio de 36 anos enfrentará um dos quatro seguintes jogadores: Carlos Alcaraz (1.º), Alexander Zverev (12.º), Daniil Medvedev (3.º) ou Andrey Rublev (8.º).