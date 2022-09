Número um mudial é eliminado no US Open e culpa ar condicionado: «É uma loucura»

Daniil Medvedev foi eliminado do US Open por Nick Kyrgios e confessou depois do encontro dos oitavos de final que se sentia adoentado. Tudo por causa do ar condicionado que, segundo diz, nos Estados Unidos "é uma loucura"."O Nick jogou muito bem. Embora tudo estivesse muito equilibrado no terceiro set, ele esteve um pouco melhor do que eu. Comecei pior fisicamente o terceiro parcial e penso que isso foi a chave. Não sabia como ele estava, mas eu sentia-me mais cansado", explicou o russo, ainda número 1 mundial."Foi uma pena ter-me sentido doente hoje. Sei que nos Estados Unidos fico doente pelo menos uma vez porque o ar condicionado é uma loucura. No ano passado aconteceu-me em Cincinnati. Na sala consigo aquecer-me, mas no balneário não sei quantos graus Fahrenheit estão, penso que talvez uns 68 ou algo assim (20 graus Celsius). Tomas banho, transpiras e depois sais. Se ficas parado durante vários minutos, nem que sejam apenas uns cinco, podes ficar doente. Notei um pouco de dor de garganta e penso que isso fisicamente teve um papel importante. Mas não é uma desculpa, o Nick jogou muito bem. Ganhou-me em Montreal e aí eu não estava doente", acrescentou Medvedev.