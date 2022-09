Número um mundial Iga Swiatek chega às meias-finais do US Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A polaca Iga Swiatek, número um mundial, derrotou a norte-americana Jessica Pegula em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7), qualificando-se para as meias-finais do Open dos Estados Unidos.

Num encontro que durou menos de duas horas, a polaca confirmou o favoritismo e superou a tenista da casa, oitava do ranking mundial, no quarto e último major da temporada.

A próxima adversária de Swiatek será a bielorrussa Aryna Sabalenka, número seis da hierarquia WTA, que derrotou a checa Karolina Pliskova (22.ª) em dois sets, com os parciais de 6-1 e 7-6 (7).