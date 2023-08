Nuno Borges vai "procurar voltar ao melhor nível" no US Open

Nuno Borges é o único tenista português no quadro principal individual do Open dos Estados Unidos, último 'major' da temporada, e vai tentar "procurar voltar ao melhor nível" em Nova Iorque, onde há um ano atingiu a segunda ronda.

Depois de romper o ligamento do tornozelo direito, na ronda inaugural de Wimbledon, o maiato, que ocupa o 79.º lugar no ranking ATP, diz estar completamente recuperado da mazela e "bem fisicamente", em vésperas de iniciar o torneio norte-americano, que decorrerá, entre 28 de agosto e 10 de setembro, em Flushing Meadows.

"O nível de ténis tem custado um pouco mais nos dois últimos torneios, mas sinto que estou a jogar melhor. Sinto que a lesão está ultrapassada. Após uma lesão, às vezes, demora mais a voltar ao ritmo e à confiança do que propriamente à boa condição física", avançou Borges, que no regresso aos courts cedeu na primeira eliminatória do 'qualifying' do Masters 1.000 de Cincinnati e na ronda de abertura de Winston Salem.

Nuno Borges, de 26 anos, vai participar pela sétima vez num torneio do Grand Slam, entre fases de qualificação e quadros principais de singulares, e há um ano passou pelo 'qualifying', venceu depois na primeira ronda o norte-americano Ben Shelton, tendo sido travado na eliminatória seguinte pelo chinês Yibing Wu.

Na próxima segunda-feira o jogador português vai defrontar o austríaco Sebastian Ofner, número 59 na hierarquia mundial, em Nova Iorque, onde venceu, em 2022, pela primeira vez um encontro no quadro principal de um 'major', repetindo já este ano esse desempenho em Roland Garros.

"São sempre encontros difíceis e vou procurando as melhores sensações. Já conheço este torneio e vou tentar usar isso a meu favor. Ultrapassar esta primeira ronda já era um objetivo cumprido, mas procuro acima de tudo voltar ao meu melhor nível. Gosto muito deste torneio e vou procurar as memórias e sensações passadas para ajudar a dar o melhor aqui em Nova Iorque", assegurou.

Quanto ao adversário, Borges diz saber que "tem ganho muitos encontros este ano" e está a viver uma boa temporada. "Portanto estou à espera de um encontro complicado. Não o conheço muito bem, mas sei que gosta de jogar no fundo do campo e de ser agressivo", acrescentou.

Enquanto o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis será o único português no quadro principal de singulares, após a derrota de Frederico Silva na estreia da fase de qualificação, Francisco Cabral será o único representante nacional na competição de pares, a jogar ao lado do brasileiro Rafael Matos.

Cabral, 53.º classificado no ranking ATP, e Matos (48.º ATP) vão discutir o terceiro 'major' juntos, sendo que em Roland Garros chegaram à terceira ronda e em Wimbledon ficaram pela segunda eliminatória. Em torneios ATP, a dupla tem como melhor resultado a final de Bastad, na Suécia, de onde saíram, no final de julho, com o título de vice-campeões.

SRYS // AJO

Lusa/Fim