Nuno Borges vence e fica a uma vitória do quadro principal do US Open

O português Nuno Borges, 105.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta para a terceira e última ronda da qualificação do Open dos Estados Unidos, ao vencer o norte-americano Govind Nanda, 372.º do mundo.

O tenista natural de Maia, de 25 anos, impôs-se por duplo 6-4, em uma hora e 24 minutos.

Depois das presenças em Roland Garros e Wimbledon, o número dois português pode juntar-se no quadro principal a João Sousa, 59.º do mundo, caso bata o vencedor do embate entre o Francesco Maestreli e o alemão Daniel Masur, respetivamente 202.º e 191.º da hierarquia mundial.

Também Pedro Sousa ainda está a disputar o 'qualifying' do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada.