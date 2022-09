Open dos Estados Unidos: Swiatek 'sofre' mas qualifica-se para os quartos de final

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, avançou esta segunda-feira para os quartos de final do Open dos Estados Unidos após um triunfo sofrido em três sets sobre a alemã Jule Niemeier.

No encontro dos oitavos de final do quarto e último major da temporada, a 108.º jogadora mundial surpreendeu Swiatek no primeiro parcial, impondo-se por expressivos 6-2, mas a campeã em título de Roland Garros assegurou a reviravolta no marcador, conquistando os dois sets seguintes por 6-4 e 6-0.

Após garantir o triunfo, num encontro que durou duas horas e 22 minutos, a polaca de 21 anos irá agora defrontar a norte-americana Jessica Pegula, oitava tenista mundial, na próxima ronda do Grand Slam nova-iorquino.