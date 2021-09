Osaka beneficia da desistência de Olga Danilovic e segue em frente no US Open

A tenista japonesa Naomi Osaka qualificou-se para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos, último major da temporada a decorrer em Flushing Meadows, beneficiando da desistência da sérvia Olga Danilovic.

Depois de derrotar na primeira ronda a checa Marie Bouzkova, Osaka, número três mundial, beneficiou da desistência da qualifier Olga Danilovic, por motivos médicos, segundo revelou a organização do torneio, para seguir em frente na competição.

Na próxima ronda, Osaka vai defrontar a vencedora do confronto entre a estoniana Kaia Kanepi, número 70 do ranking mundial, e a canadiana Leylah Annie Fernandez, 73.ª do mundo.