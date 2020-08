Pedro Sousa afastado na primeira ronda do US Open

O tenista português Pedro Sousa caiu na primeira ronda do US Open, ao perder em quatro sets com o norte-americano Mitchell Krueger, com parciais de 3-6, 6-2, 7-5 e 6-3.





Atual número 110 da hierarquia masculina, o português ainda venceu o primeiro parciais por 6-3, mas acabou por ser surpreendido pelo oponente norte-americano, 198.º do ranking ATP, que venceria os três parciais seguintes para fechar o encontro em pouco mais de duas horas e meia.